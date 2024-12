Strategia de transferuri de iarna a Universitatii Craiova

Lotul Universitatii Craiova este destul de numeros, asa ca in iarna aceasta sunt pe lista maxim doua achizitii, in functie de deciziile pe care le vor lua, in comun, antrenorul Costel Galca si managerul sportiv Mario Felgueiras. Un atacant central este principala tinta a oltenilor, in conditiile in care Elvir Koljic, Jovo Lukic si Andrei Ivan nu au dat satisfactie in acest sezon.Conform declaratiilor antrenorului Costel Galca, un atacant este tinta principala a echipei din Banie."Ne mai ... citește toată știrea