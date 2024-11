Suporterii, asteptati la derbyul gorjean din Liga 3

Meciul dintre Gilortul Targu Carbunesti si Vulturii Farcasesti este derbyul gorjean din Liga 3 din aceasta etapa. Se vor duela, vineri, pe terenul de la Carbunesti o echipa de traditie din Liga 3, Gilortul, si una nou promovata, Vulturii, care promite mult in acest sezon.In etapa a 14-a din acest sezon de Liga 3, penultima din acest an, este programat, in Seria 8, ultimul meci acasa al celor de la Gilortul Carbunesti, echipa care nu a avut un start prea bun se sezon dar a revenit pe final de ... citește toată știrea