Surpriza colosala la Balonul de Aur 2024!

Balonul de Aur 2024 si-a aflat castigatorul, la capatul unei gale fastuoase care a fost gazduita, ca in fiecare an, de Theatre du Chatelet din Paris. In batalia pentru prestigiosul trofeu Rodri l-a invins pe Vinicius Jr care s-a clasat pe pozitia a doua, urmat chiar de colegul de la Real Madrid, Jude Bellingham.Convinsi ca brazilianul Vinicius a fost nedreptatit, "galacticii" de la Real au apelat, de altfel, la o masura radicala si nimeni din cadrul clubului nu a mers la Paris, in semn de ... citește toată știrea