Surpriza in cantonamentul Universitatii Craiova din Antalya

Universitatea Craiova a inceput pregatirile de iarna in Antalya. Antrenorul care a preluat de cateva zile echipa olteana, Eugen Neagoe, a fost vizitat de unul dintre antrenorii secunzi ai echipei nationale a Romaniei.Oltenii s-au deplasat miercuri in Turcia pentru a pregati urmatoarele confruntari din SuperLiga. In cantonamentul alb-albastrilor, Eugen Neagoe a fost vizitat de Ionel Gane, fost coechipier cu tehnicianul formatiei din Banie si antrenor secund al echipei nationale a Romaniei. ... citeste toata stirea