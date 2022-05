Suspendare uriasa primita de capitanul Universitatii Craiova

Nicusor Bancu a fost eliminat in finalul meciului dintre Universitatea Craiova si Sepsi si a fost suspendat 6 etape. Formatia din Banie s-a vazut eliminata din competitie, iar in ultimele minute capitanul Nicusor Bancu si-a iesit din minti si a avut o iesire necontrolata.Meciul dintre Universitatea Craiova si Sepsi s-a incheiat trist pentru Nicusor Bancu, care in minutele de final a rabufnit.Capitanul echipei din Banie se pregatea sa execute o lovitura de la margine, in contextul in care ... citeste toata stirea