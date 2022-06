Toate echipele ramase in Liga 2 au primit licenta

FRF a anuntat ca vor continua sa joace in Liga 2 toate echipele care au obtinut sportiv acest drept, adica s-au salvat de la retrogradare. In ceea ce priveste echipele promovate din Liga 3, acestea mai au timp pentru depunerea documentelor necesare pentru licentiere.In Liga 2 au obtinut sportiv dreptul de a continua 12 cluburi din cele 20 care au evoluat in sezonul recent incheiat. Este vorba de Steaua Bucuresti, Concordia Chiajna, Unirea Slobozia, FK Miercurea Ciuc, FC Buzau, Unirea Dej, CS ... citeste toata stirea