Tragedie inimaginabila la derby-ul din Indonezia, cu peste 200 de morti

Derby-ul din Indonesia dintre Arema Malang si Persebaya Surabaya, terminat 2-3, va ramane in istoria fotbalului, dupa incidentele de la finalul meciului. Cel putin 200 de oameni au murit, dupa ce fanii gazdelor au patruns pe stadion, dupa fluierul de final al centralului.Totul a plecat de la faptul ca Arema Malang a pierdut pentru prima data in ultimii 20 de ani derby-ul cu rivala Persebaya, asa cum povesteste Abel Camara, fost jucator in liga Romaniei. Totul s-a intamplat sambatat 1 ... citeste toata stirea