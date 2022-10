Tragere la sorti pentru Cupa Romaniei Gorj

AJF Gorj a programat pentru marti, 4 octombrie, tragerea la sorti a meciurilor din cadrul 16-imilor Cupei Romaniei la fotbal, faza judeteana, editia 2022-2023. Dupa o faza preliminara in care au jucat echipe din Liga 5, in aceasta faza vor intra in competitie echipele de Liga 4.Cupa Romaniei Gorj are programata pentru marti tragerea la sorti pentru meciurile din saisprezecimile competitiei, a anuntat AJF Gorj. Evenimentul are loc la sediul asociatiei din Complexul Sportiv Municipal din Targu ... citeste toata stirea