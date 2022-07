Transfer bomba al Universitatii Craiova

Presa din Serbia a anuntat ca Steaua Rosie Belgrad, campioana Serbiei, vrea sa-l transfere pe atacantul Universitatii Craiova, Jovan Markovic. Varful oltean este nascut la Belgrad, tatal sau fiind sarb, iar Markovic are dubla cetatenie.Jurnalistii sarbi anunta ca tintele formatiei pregatite de Dejan Stankovic sunt Jovan Markovic si atacantul tanzanian de la Fenerbahce, Mbwana Samatta, care ar fi adus in capitala Serbiei sub forma de imprumut. "Steaua Rosie il aduce pe atacantul de la ... citeste toata stirea