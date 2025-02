Transfer de 1,1 milioane de euro la Universitatea Craiova!

Universitatea Craiova a renascut odata cu venirea pe banca tehnica a lui Mirel Radoi si a reintrat cu sanse reale in lupta la titlu din Liga 1. Un mare merit il are si atacantul brazilian Alisson Safira, transferat in aceasta iarna de la echipa portugheza de prima divizie Santa Clara.Alisson Safira pare a fi atacantul pe care Universitatea Craiova il tot cauta de ceva vreme, evolutiile sale de la transferul de la Santa Clara fiind din ce in ce mai apreciate.Patronul oltenilor a dezvaluit ca ... citește toată știrea