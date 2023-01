Transferul cu care Craiova vrea sa dea lovitura

Universitatea Craiova vrea sa dea o lovitura si sa aduca un international costarican care a jucat la New York City. Oltenii vor sa il aduca in Banie pe Ronald Matarrita, un international costarican care a fost coleg cu Alex Mitrita.Patronul Mihai Rotaru incearca sa acopere golul lasat de accidentarea grava a lui Nicusor Bancu si are o lista de cinci nume din care va alege inlocuitorul capitanului/ Cnform celor de la ProSport, pe langa obiectivul deja cunoscut numit Oprut, Universitatea ... citeste toata stirea