Trei juniori din Targu Jiu, convocati la selectie de catre FRF!

O reusita importanta este consemnata pe final de an pentru sectia de fotbal a CSM Targu Jiu. Trei dintre juniorii clubului participa in aceste zile la o actiune de selectie pentru echipa nationala a grupei lor de varsta.O serie de tineri fotbalisti, talentati si de mare perspectiva, au fost convocati de catre Federatia Romana de Fotbal la o noua actiune de selectie organizata pentru generatia de jucatori nascuti in 2011, in vederea formarii Echipei Nationale U15 a Romaniei ... citește toată știrea