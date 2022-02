Trica are un nou obiectiv, primele doua locuri din play-out

ACS Viitorul Targu Jiu a revenit la pregatire dupa un stagiu de pregatire de doua saptamani in Turcia. Plecati pe 30 ianuarie in cantonamentul de la Side, jucatorii lui Eugen Trica au revenit luni la antrenamente la Targu Jiu, tot atunci aparand din nou la antrenamente si jucatorii echipei satelit din Liga 3.Pentru ca nu a fost anuntata componenta lotului nici la reunire, nici la plecarea in cantonament si nici la revenirea echipei din Turcia, nu se stie exact ce jucatori a avut la pregatire ... citeste toata stirea