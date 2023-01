U Cluj blocheaza debutul lui Neagoe la Universitatea Craiova

Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, are inca probleme cu fosta echipa, U Cluj. Tehnicianul este interzis pe banca oltenilor la meciul cu FC Botosani din etapa cu numarul 22.Universitatea Craiova debuteaza oficial in 2023 cu meciul de pe "Municipal" cu FC Botosani, sambata, 21 ianuarie, ora 20.00, in etapa 22 din Superliga, insa oltenii nu il vor avea pe banca tehnica pe Eugen Neagoe.Dupa ce la conferinta depresa sustinuta de Universitatea Craiova inaintea meciului cu ... citeste toata stirea