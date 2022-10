UCB Targu Jiu a inceput bine noul sezon si e pe podium

Echipa de handbal CS UCB Targu Jiu are un start de sezon bun iar revenirea in Sala Sporturilor a fost cu noroc pentru gorjeni. Dupa ce au jucat timp de un an la Runcu, handbalistii universitari au redebutat in fata propriilor suporteri in week-end, cu o victorie.UCB Targu Jiu a reusit o victorie la revenirea in Sala Sporturilor. Gorjenii s-au impus in meciul cu satelitul celor de la CSM Oradea cu scorul de 36-30.Handbalistii universitari continua astfel parcursul bun in acest inceput de ... citeste toata stirea