UCB Targu Jiu a perfectat un nou transfer

Reuniti recent pentru a se pregati de play-off, handbalistii universitari gorjeni au primit intariri. Clubul Sportiv Universitar Constantin Brancusi din Targu Jiu a anuntat perfectarea unui nou transfer.Formatia gorjeana a ajuns la un acord cu pivotul Claudiu Marin in vederea perfectarii transferului la echipa de liga secunda. Jucatorul are 25 de ani si a mai evoluat si in trecut pentru formatia gorjeana, acesta revenind acum la Targu Jiu. "Clubul Sportiv Universitar "Constantin Brancusi" din ... citeste toata stirea