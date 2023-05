Echipa de handbal masculin a UCB Targu Jiu a incheiat un sezon in care a avut un obiectiv de promovare in Liga Zimbrilor. Dupa ce gorjenii s-au impotmolit in play-off au ales sa renunte la contractele cu o parte dintre jucatorii din lot.Imediat, dupa incheierea play-off-ului de promovare in Liga Zimbrilor si, implicit, a sezonului competitional 2022-2023 al Diviziei A la handbal masculin, conducerea clubului UCB Targu Jiu a decis, in urma analizei efectuate la nivelul sectiei de handbal, ... citeste toata stirea