UCB Targu Jiu anunta obiective indraznete la handbal

Directorul clubului sportiv universitar UCB Targu Jiu, Virgil Popovici, a anuntat recent ca echipa de handbal masculin va avea un obiectiv mai indraznet in sezonul viitor. Gorjenii vor sa se claseze pe primele trei locuri si sa incerce chiar calificarea in Play-off-ul de promovare in Liga Zimbrilor.UCB Targu Jiu a anuntat deja ca va face o serie de transferuri importante pentru noul sezon. In comunicatul transmis de directorul clubului universitar se precizeaza un obiectiv destul de indraznet. ... citeste toata stirea