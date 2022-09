UCB Targu Jiu debuteaza duminica in fata propriilor suporteri

Echipa masculina de handbal a UCB Targu Jiu a debutat deja in deplasare in noul sezon al Diviziei A de handbal masculin, unde evolueaza in Seria C. Duminica gorjenii vor avea ocazia sa debuteze si in fata propriilor suporteri in meciul cu CSM Oradea 2, programat la Sala Sporturilor din Targu Jiu cu incepere de la ora 11:30.Cu aceasta ocazie echipa universitara revine acasa, la Targu Jiu, dupa ce a evoluat in pribegie, timp de un sezon, ignorata fiind de autoritatile de la Targu Jiu pentru ... citeste toata stirea