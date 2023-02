UCB Targu Jiu ia startul pentru marele obiectiv al anului

Echipa e handbal masculin a UCB Targu Jiu ia startul in partea a doua a sezonului cu un meci programat in deplasare. Gorjenii vor lupta pentru promovarea in Liga Zimbrilor si vor incepe cu un joc la Alexandria.UCB Targu Jiu evolueaza in deplasare in prima etapa a play-off-ului de promovare in Liga Zimbrilor, promovarea fiind si obiectivul echipei universitare pentru acest sezon. Debutul oficial al handbalistilor, impotriva echipei CSM Alexandria, are loc duminica dupa-amiaza.La lupta pentru ... citeste toata stirea