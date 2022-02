UCB Targu Jiu va colabora cu Primaria Pestisani

Conducerea UCB Targu Jiu a anuntat ca s-a semnat un protocol de colaborare cu Primaria localitatii Pestisani. Conform acestui protocol, reprezentantii administratiei publice locale a comunei Pestisani vor fi partenerii ai UCB in dezvoltarea sportului, in general, si a handbalului in special.UCB Targu Jiu nu a gasit sprijin la autoritatile locale din Targu Jiu dar a gasit la Pestisani. Conducerea clubului anunta ca s-a semnat un protocol cu primaria locala si ca s-a gasit intelegere in acest ... citeste toata stirea