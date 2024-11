UEFA a anuntat oficial doi inculpati la jocul Romania - Kosovo!

UEFA a anuntat, pe site-ul oficial, deschiderea unei anchete in urma meciului dintre Romania si Kosovo, abandonat de oaspeti in minutul 90+2. Forul european a convocat la judecata doi inculpati in acest caz.Kosovarii au parasit terenul fara sa existe in prealabil vreo decizie a arbitrului, care a fluierat finalul meciului abia o ora mai tarziu, perioada in care toata lumea implicata a incercat sa-i convinga pe oaspeti sa revina pe gazon pentru a incheia jocul.In cadrul unui comunicat ... citește toată știrea