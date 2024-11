UEFA a clarificat lucrurile inainte de tragerea la sorti. Cu cine va juca Kosovo!

Romania a castigat meciul cu Kosovo la ''masa verde'', cu 3-0, dupa cum a anuntat, UEFA, intr-un comunicat, dupa ce partida din Liga Natiunilor a fost abandonata la scorul de 0-0, in minutul 90+5, dupa retragerea oaspetilor de pe teren. UEFA a confirmat echipele promovate, pe cele retrogradate si formatiile care vor evolua in play-off.In urma deciziei UEFA de miercuri, Romania a terminat C2 cu 18 puncte si a promovat in Liga B. Kosovo s-a clasat pe locul al doilea, cu 12 puncte, Cipru a ... citește toată știrea