Ultimul meci al anului pentru junioarele 3 ale CSM Targu Jiu

Junioarele 3 ale CSM Targu Jiu s-au calificat deja in Grupele Speranta si vor mai juca un singur meci oficial in acest an. Elevele lui Radu Costel se deplaseaza duminica, 4 decembrie, in Ardeal, la Sibiu, pentru duelul cu CSS Sibiu.Echipa de handbal feminin Junioare 3 a CSM Targu Jiu va incheia seria meciurilor din acest an cu o partida dificila, in deplasare, pe terenul echipei de pe locul 2, CSS Sibiu. Junioarele au deja indeplinit obiectivul de calificare in Grupele Speranta, asigurandu-si ... citeste toata stirea