Ultimul meci al anului pentru junioarele 3 de la CSM Targu Jiu

Echipa de handbal feminin Junioare 3 a CSM Targu Jiu disputa ultimul meci din acest an. CSM Targu Jiu joaca joi, 19 decembrie, pe teren propriu, cu CS Novaci, un meci care conteaza pentru etapa a 9-a din Seria I a Campionatului National.Handbalistele pregatite de Paula Martinescu vor sa incheie anul cu o noua victorie, care sa consolideze pozitia de lider a echipei in Seria I. CSM Targu Jiu domina seria, fiind neinvinsa in acest sezon.Junioarele ... citește toată știrea