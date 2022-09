Un club din Liga 1 si-a cerut falimentul

Un club din Liga 1 ar putea intra in faliment in mijlocul sezonului, dupa ce administratorul judiciar al echipei a depus o cerere in acest sens. FC Hermannstadt a promovat la finalul sezonul trecut si a fost lasata sa joace in Liga 1, in ciuda faptului ca se confrunta cu grave probleme financiare.Situatia prin care Liga 1 a trecut in sezonul precedent, cand Gaz Metan si Academica Clinceni au fost distruse de probleme financiare, s-ar putea repeta. Administratorul judiciar al unui club din ... citeste toata stirea