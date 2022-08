Un fost golgheter la Pandurii a semnat cu o echipa din Liga 3

Fostul golgheter de la Pandurii, Paul Batin, atacant cu multa experienta la nivelul primelor doua ligi, in varsta de 35 de ani, si-a gasit echipa in Liga 3. Varful nascut in Baia Mare s-a inteles cu Metalul Buzau, formatie care activeaza in Seria 2.Paul Batin nu a dat un randament prea bun la Concordia Chiajna, la care a revenit iarna trecuta, marcand doar doua goluri in 12 meciuri de Liga 2. Din acest motiv conducerea a decis sa renunte la el, dar atacantul nu vrea sa se retraga, desi multi ... citeste toata stirea