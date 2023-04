Fostul handbalist originar din Odorheiu Secuiesc, Ferenc Ilyes, a fost ales presedinte al Federatiei Maghiare de Handbal. Ilyes are 41 de ani, iar in cariera sportiva a trecut pe la trei dintre echipele de top ale campionatului vecin - Veszprem, Pick Szeged si Tatabanya, unde a fost si conducator de club.Desi s-a nascut in Romania a evoluat pentru nationala Ungariei, la nivel de seniori, unde a adunat 229 de selectii.Ilyes a jucat intre 1995 si 2000 pentru HC Odorheiu Secuiesc, la juniori, ... citeste toata stirea