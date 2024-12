Un fost jucator de la ACS Viitorul Targu Jiu si-a gasit echipa!

Un fost jucator de la ACS Viitorul Targu Jiu a reusit sa isi gaseasca echipa la care sa evolueze in 2025. Si doi dintre fotbalistii plecati de la CS Mioveni au reusit sa semneze cu o formatie din Liga 3.A doua echipa a municipiului Campulung Muscel, tinand cont de competitia in care evolueaza, este foarte activa in acest final de an 2024. ARO Muscelul Campulung Muscel a terminat prima parte a sezonului de Liga 3 pe locul 9 din 10 in Seria 8 si s-a apucat rapid de schimbari, dupa o prima parte ... citește toată știrea