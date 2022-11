Un fost junior de la Pandurii va juca la Craiova

FCU Craiova a anuntat miercuri transferul unui tanar jucator crescut la Centrul de Copii si Juniori al clubului Pandurii. Alexandru Voda a facut junioratul la Targu Jiu dar nu a evoluat mult timp la Pandurii, plecand la FC Hermannstadt iar acum semnand cu FCU Craiova.Alexandru Voda este craiovean dar a facut junioratul la Pandurii Targu Jiu, in 2018 fiind cooptat la prima echipa. A evoluat pentru Pandurii pana in doar pana in 2019, plecand de la echipa din Targu Jiu la FC Hermannstadt, ... citeste toata stirea