Un fost pandur, marcat de drama unui fotbalist de la Jiul Petrosani

Mijlocasul echipei din Liga 3 CSM Jiul Petrosani Mihai Simoneac traieste o drama la inceputul acestui an. De curand a descoperit ca fetita sa, Rebeca, sufera de o boala crunta: cancer. In ajutorul sau a sarit si fostul pandur Mihai Pintilii care a locuit o perioada in orasul din Valea Jiului.Operatia pe care ar trebui sa o faca in afara tarii costa peste puterile financiare ale familiei, 300 de mii de euro, astfel ca pentru a strange suma necesara care va da o sansa la viata fetitei are ... citeste toata stirea