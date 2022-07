Un fost pandur va juca la Corvinul Hunedoara

Corvinul Hunedoara a realizat inca o achizitie importanta in aceasta vara, fostul pandur Nicolae Pirvulescu. Dupa ce a jucat sezonul trecut in Liga 2, la U Cluj si Concordia Chiajna, Pirvulescu va juca acum in Liga 3 si va lupta pentru promovare.In ultimele sase sezoane mijlocasul oltean a evoluat in Liga 2 la Pandurii Targu Jiu, Universitea Cluj si Concordia Chiajna, cu ultimele doua luptandu-se fara succes pentru promovarea in Liga 1.In ultimul sezon, 2021-2022, Nicolae Pirvulescu a jucat ... citeste toata stirea