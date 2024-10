Un fost vicecampion mondial la fotbal a murit la 55 de ani

Jose Carlos de Almeida, mai cunoscut la nivel mondial drept Ze Carlos, a incetat din viata la varsta de doar 55 de ani, dupa ce a suferit un stop cardiac in timp ce dormea. Ze Carlos a fost prezent la Cupa Mondiala din 1998, atunci cand el si nationala Braziliei au cedat in marea finala contra Frantei, scor 0-3.O veste trista a socat fanii fotbalului din Brazilia, unde fostul international Ze Carlos si-a dat ultima suflare in somn, la varsta de doar 55 de ani.Nascut in Presidente Bernardes, ... citește toată știrea