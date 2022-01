Un gorjean este cel mai bine platit baschetbalist roman

Gorjeanul Tudor Somacescu este cel mai bine platit baschetbalist roman al momentului. La doar 16 ani, sportivul plecat din Targu Jiu, mai intai la Cluj si apoi in Statele Unite, castiga mai bine decat multi jucatori din Liga Nationala de Baschet Masculin.Tudor Somacescu are doar 16 ani insa este cel mai bine platit baschetbalist roman al momentului. Gorjeanul, fost jucator al celor de la U-BT Cluj Napoca, a prins un contract fantastic in Statele Unite ale Americii, ce i-ar face invidiosi pe ... citeste toata stirea