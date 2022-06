Un gorjean la nationala Under 16 de baschet a Romaniei

Performanta notabila realizata de un tanar de 16 ani din Targu Jiu care va juca la echipa nationala a Romaniei. Baschetbalistul junior Mihnea Vlaicu a fost convocat la nationala de baschet Under 16 a Romaniei pentru a participa la Campionatul European, competitie care se va desfasura in Bulgaria.Juniorul gorjean Mihnea Vlaicu va participa alaturi de tricolorii Under 16 ani la o competitie care se va desfasura in Bulgaria. Fost jucator la Targu Jiu, Mihnea Vlaicu s-a transferat in urma cu un ... citeste toata stirea