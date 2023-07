O veste trista pentru suporterii Universitatii Craiova. In weekend a incetat din viata Dragu Badin, campion cu Stiinta in sezonul '73 - '74, primul an in care titlul a ajuns in vitrina echipei din Banie.Dragu Badin s-a nascut pe data de 7 august 1947, la Braila, orasul in care si-a inceput cariera de fotbalist, iar peste cateva zile ar fi implinit 76 de ani.Badin a ajuns in Banie in anul 1972 si a evoluat trei sezoane la Universitatea Craiova, facand parte din prima echipa ce aducea un ... citeste toata stirea