Un jucator al Universitatii Craiova nu a uitat orfelinatul unde a crescut!

Un star al oltenilor a facut un gest emotionant in fiecare an de Sarbatori. Intrucat a fost crescut la orfelinat, iar acum doreste sa isi readuca aminte mereu de cine i-a fost alaturi, Baiaram face mereu cadouri pentru copiii orfani.Stefan Baiaram a spus ca in preajma Sarbatorilor a facut o vizita la orfelinatul unde a crescut. Scopul vizitei a fost sa doneze bani sau haine copiilor, dar si sa gaseasca cazuri care au nevoie de sprijin."Eu am crescut la casa de copii, de fiecare data ma duc ... citește toată știrea