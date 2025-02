Un jucator care a evoluat de doua ori la Targu Jiu a semnat cu CSM Slatina

CSM Slatina si-a prezentat cele cinci achizitii facute in aceasta iarna, printre care si fostul pandur Claudiu Moisie. Claudiu Niculescu ataca o clasare cat mai buna in Liga 2 cu cinci jucatori noi, care vor incerca sa aduca un plus la nivelul lotului.Claudiu Niculescu a intarit atacul si defensiva iar la clubul din Olt au ajuns Rodri Hernando, Tudor Oltean, Mihai Racasan, Claudiu Moisie si Luca Ilie. In cazul catorva dintre ei, acordurile au fost anuntate de ceva timp, de formatiile de la ... citește toată știrea