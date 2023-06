Jucatorul Universitatii Craiova, Alexandru George Cimpanu, este dorit de Adrian Mutu la Rapid, pentru a-l inlocui pe Antonio Sefer. Acesta a fost vandut de giulesteni in Israel, la fosta adversara a oltenilor din play-off-ul Conference League, Hapoel Beer Sheva.Adrian Mutu l-a avut sub comanda pe Alexandru George Cimpanu la nationala de tineret a Romaniei, fiind multumit de evolutiile sale. Mutu a mai incercat sa-l aduca la Rapid pe Cimpanu si in urma cu un an, dar Mihai Rotaru nu a dorit sa ... citeste toata stirea