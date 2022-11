Un jucator exclus din lotul FCU Craiova

Chiar daca nu are inca antrenor, formatia patronata de Adrian Mititelu a inceput curatenia in lot. Gabi Enache nu se mai pregateste de aproape doua saptamani cu prima echipa, iar ProSport scrie ca acesta a fost trimis in programul echipei a doua.Gabi Eanche a fost adus in Banie si prezentat oficial pe data de 22 decembrie 2021, dar nu a putut sa fie legitimat de olteni din cauza unei interdictii primita de acestia la transferuri. Ulterior, Enache a inceput campionatul ca titular sub mandatul ... citeste toata stirea