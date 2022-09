Un nou stadion va fi gata in Romania in octombrie

Un nou stadion va fi gata in Romania peste doar o luna, la Sibiu. Costurile estimate initial pentru acesta au fost depasite cu mai bine de 4 milioane de euro fata de ultima valoare ce a fost aprobata in luna decembrie a anului trecut.La Stadionul Municipal din Sibiu lucrarile de modernizare vor lua sfarsit in curand, la finalul lunii octombrie. Suma finala a investitiei depaseste 200 de milioane de lei si este cu aproximativ 4,5 milioane de euro mai mare fata de ultima, ce a fost aprobata in ... citeste toata stirea