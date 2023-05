Un conducator al unei delegatii care ia parte la Cupa Satelor de la Baia de Fier a decedat joi seara, in timpul tragerii la sorti. Alexandru Dumitrascu, conducator al delegatiei echipei din Dumbravita, a suferit un infarct la debutul intrecerii organizate de FRF.Faza finala a intrecerii organizate de FRF, Cupa Satelor, are loc in acest an la Baia de Fier, in Gorj. Acolo a avut loc o tragedie joi seara cand a avut loc tragerea la sorti pentru meciurile din finalele Cupei Satelor.Chiar in ... citeste toata stirea