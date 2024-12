Un singur jucator a marcat toate cele 7 goluri ale meciului de pe Municipal!

Ultimul meci sustinut de echipa din Targu Jiu pe propriul teren s-a incheiat cu o victorie clara, cu 7-1 in fata echipei Jiul Rovinari. Pentru CSM Targu Jiu toate cele sapte goluri au fost marcate de Bebeto Lupulet, golgheterul echipei si al campionatului.CSM Targu Jiu a inceput meciul in jumatatea de teren adversa, punand presiune din primul minut pe careul rovinarenilor, care au rezistat doar un sfert de ora. In minutul 16, Marian Habet a recuperat o minge la centrul terenului si a pasat ... citește toată știrea