Unde se poate vedea la TV meciul PAOK - FCSB!

Meciul dintre PAOK - FCSB, din play-off-ul de calificare in optimile de finala ale Europa League, va fi transmis la TV in Romania joi, de la ora 22:00. Meciul tur se va disputa in Grecia, pe stadionul Toumba din Salonic, si va putea fi urmarit in direct la TV pe posturile Prima Sport 1 si Digi Sport 1.Iubitorii fotbalului din tara noastra au la dispozitie doua canale TV dintre care sa aleaga unde vor urmari in direct meciul PAOK - FCSB, de joi, Prima Sport 1 si Digi Sport 1. Partida este ... citește toată știrea