Unde se va putea urmari mini-seria documentara "Generatia de Suflet"!

Dupa lansarea documentarului In inima Nationalei "Din vestiar pana in Germania", Federatia Romana de Fotbal a pregatit un nou proiect video. FRF va lansa mini-seria Generatia de Suflet, un documentar in trei episoade care va fi transmis in premiera de platforma Voyo a celor de la Pro Tv.Mini-seria documentara "Generatia de Suflet" intra pe platforma de streaming Voyo. Federatia Romana de Fotbal aduce astfel un nou proiect dedicat Echipei Nationale care va fi disponibil pe Voyo din aceasta ... citește toată știrea