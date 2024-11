Unde se va vedea la TV meciul Romania - Kosovo!

Romania si Kosovo se dueleaza vineri seara, 15 noiembrie, de la ora 21:45, in a cincea etapa din grupa de Liga Natiunilor. In urma acestei partide "tricolorii" isi pot asigura matematic primul loc in clasament.Penultimul meci al selectionatei conduse de Mircea Lucescu, jocul dintre Romania si Kosovo, programat vineri de la ora 21:45, va putea fi urmarit in direct la TV pe postul Antena 1.Castigarea grupei le-ar asigura matematic "tricolorilor" primul loc in Grupa din Liga Natiunilor, ceea ... citește toată știrea