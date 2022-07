Universitatea Craiova a adus inlocuitor pentru Pigliacelli

Aventura lui Mirko Pigliacelli in Romania, la Universitatea Craiova, se incheie dupa patru ani. Portarul italian revine in tara natala, chiar daca isi propusese sa mai continue in Banie si sa obtina chiar cetatenia romana, pentru a avea sansa de a evolua la echipa nationala.Intrat in ultimul an de contract cu Universitatea Craiova, Mirko Pigliacelli revine in tara natala, unde a avut cateva oferte, cea mai concreta fiind de la Palermo, formatie din Serie B. Clubul din Banie a consimtit sa se ... citeste toata stirea