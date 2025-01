Universitatea Craiova a confirmat oficial despartirea de Ivan

Universitatea Craiova a confirmat oficial transferul lui Andrei Ivan in Turcia. Ivan a plecat de la formatia olteana urmand sa evolueze la turcii de la Adanaspor.Universitatea Craiova a confirmat mutarea lui Andrei Ivan despre care s-a vorbit in ultimele zile. Atacantul va avea un salariu urias la noua echipa, unde se va prezenta zilele urmatoare."Oficial. Andrei Ivan va evolua la formatia turca Adanaspor, sub forma de imprumut, pana la finalul acestui sezon competitional. Ii dorim lui ... citește toată știrea