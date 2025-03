Universitatea Craiova a debutat cu dreptul in play-off

Universitatea Craiova - U Cluj a fost meciul care a deschis play-off-ul Superligii 2024/2025. Oltenii nu au avut probleme sa se impuna in fata studentilor de la Cluj, scor 3-0.Universitatea Craiova - U Cluj s-a incheiat cu scorul de 3-0, in etapa 1 din play-off-ul Superligii, rezultat in urma caruia oltenii au urcat pe primul loc. Golurile partidei au fost marcate de Anzor Mekvabishvili, Carlos Mora si Jovo Lukic.Antrenorul Clujului considera ca Universitatea Craiova a profitat de greselile ... citește toată știrea