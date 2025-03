Universitatea Craiova a stabilit un meci amical

In pauza prilejuita de meciurile echipelor nationale, Universitatea Craiova si-a stabilit o partida amicala. Oltenii vor juca contra divizionarei secunde FC Arges, iar amicalul va avea loc sambata, 22 martie, in complexul "Ilie Balaci", cantonamentul formatiei din Banie.Cele doua echipe s-au mai intalnit intr-un meci de verificare si in septembrie anul trecut, in aceeasi locatie, iar la final s-a consemnat remiza, scor 1-1. Atunci, antrenorii celor doua formatii erau Costel Galca, respectiv ... citește toată știrea